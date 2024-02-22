Астрономы обнаружили один из мощнейших взрывов черных дыр в истории Вселенной

Международная группа исследователей космоса под руководством специалистов Смитсоновской астрофизической обсерватории в США обнаружили следы одного из самых мощных извержений черных дыр, случавшихся в истории известной человеку Вселенной. Статья опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Как показали наблюдения с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» и радиотелескопа Low Frequency Array, катаклизм астрономических масштабов произошел в системе SDSS J1531+3414, находящейся в 3,8 млрд световых лет от Земли.

SDSS J1531 представляет собой массивное скопление галактик, содержащее сотни галактических систем, резервуаров газа и темной материи. В его центре находятся две крупнейшие галактики этой структуры в процессе столкновения. Сливающиеся галактики окружены 19 сверхскоплениями звезд, расположенными в форме латинской буквы S, подобно бусинам на нитке.

Согласно расчетам астрофизиков, миллиарды лет назад сверхмассивная черная дыра в центре одной из галактик SDSS J1531 произвела выброс невероятной силы. Вырвавшаяся струя вещества оттолкнула окружавший горячий газ, создав полость шириной в 500 тыс. световых лет.

В дальнейшем под действием приливных сил сливающихся галактик вытолкнутый газ постепенно сжимался, пока не превратился в S-образную цепь звездных скоплений, отметили ученые.

Ранее астрономы обнаружили самый яркий квазар во Вселенной, сияющий с силой 500 трлн солнц.