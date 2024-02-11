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Оказалось, что люди заселили Европу раньше, чем считалось

Proceedings of the Royal Society B: Homo Sapiens пришли в Европу раньше, чем считалось

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Международная группа антропологов установила, что Homo Sapiens жили на территории современной немецкой федеральной земли Тюрингия около 45 тысяч лет назад. Это значит, что они пришли в Европу из Африки гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

По одной из теорий, Homo sapiens (человек разумный) начал мигрировать из Африканского континента и заселять некоторые части Европы и Азии после того, как вымерли неандертальцы. Однако обнаруженные археологами в пещере Ильзенхеле в Тюрингии человеческие останки и каменные орудия указывают на обратное: человек разумный пришел в Европу и сосуществовал какое-то время с неандертальцами.

По словам ученых, открытие позволяет утверждать, что каменные орудия, которые, как ранее считалось, делали неандертальцы, были результатом деятельности человека разумного. Находка указывает на то, что предки современных людей появились в северо-западной Европе задолго до того, как исчезли неандертальцы в юго-западной Европе.

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