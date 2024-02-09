Новосибирские ученые создали мини-мозги для изучения мышления

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске вырастили в лаборатории объемные «мини-мозги» (органоиды мозга) для изучения влияния генетических особенностей на мышление. Об этом сообщается на сайте института.

Биологи рассказали, что им удалось создать церебральные 3D-органоиды, которые по своей структуре схожи с человеческими тканями. С их помощью они планируют исследовать, как выключение определенных участков ДНК (HAR-элементов) влияет на умственные способности человека. Считается, что эти особенности генома стали одной из причин развития у человека способности к речи и сложному мышлению. В частности, в Новосибирске планируют изучить, как мутации в гене CNTN6 влияют на развитие умственной отсталости.

Первые результаты показали, что удаление HAR-элементов генома ведет к серьезным последствиям для работы мини-мозгов. Группа ученых под руководством Татьяны Шнайдер намерена продолжить свои исследования за счет гранта, чтобы лучше понять механизмы формирования патологий и найти способы их предотвращения.

Ранее опрос показал, что многие молодые ученые Новосибирска получают меньше 30 тысяч в месяц.