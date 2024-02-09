Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Новосибирские ученые создали мини-мозги для изучения мышления

В Новосибирске получили мини-мозги для изучения связи генетики и мышления

close
100%
ИЦиГ СО РАН

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске вырастили в лаборатории объемные «мини-мозги» (органоиды мозга) для изучения влияния генетических особенностей на мышление. Об этом сообщается на сайте института.

Биологи рассказали, что им удалось создать церебральные 3D-органоиды, которые по своей структуре схожи с человеческими тканями. С их помощью они планируют исследовать, как выключение определенных участков ДНК (HAR-элементов) влияет на умственные способности человека. Считается, что эти особенности генома стали одной из причин развития у человека способности к речи и сложному мышлению. В частности, в Новосибирске планируют изучить, как мутации в гене CNTN6 влияют на развитие умственной отсталости.

Первые результаты показали, что удаление HAR-элементов генома ведет к серьезным последствиям для работы мини-мозгов. Группа ученых под руководством Татьяны Шнайдер намерена продолжить свои исследования за счет гранта, чтобы лучше понять механизмы формирования патологий и найти способы их предотвращения.

Ранее опрос показал, что многие молодые ученые Новосибирска получают меньше 30 тысяч в месяц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами