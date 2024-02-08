Путин заявил, что Россия в ближайшие годы потратит на науку более 1,5 трлн рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность расширения финансирования науки страны, указав, что расходы на развитие научных исследований и разработку гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 трлн руб, передает РИА Новости.

Глава российского государства подчеркнул, что по объему государственных расходов на науку РФ занимает одно из ведущих мест в мире.

«В бюджете на этот год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП», — пояснил он.

Путин призвал кабмин «проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки».

«Вот это очень важный вопрос, фундаментальные вещи, без решениях которых нам невозможно будет двигаться ни по одному направлению», — сказал президент.

До этого Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику серьезным оружием, требующим внимательного отношения.

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