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Бритни Спирс гонялась за бывшим мужем с топором

InTouch: певица Спирс во время последней ссоры с мужем пугала его топором

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Jordan Strauss/Invision/AP

Американская певица Бритни Спирс гонялась за своим экс-супругом тренером Сэмом Асгари с топором во время последней ссоры. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на близкий к паре источник.

После снятия опеки отца Спирс, по информации инсайдеров, перестала принимать лекарства и стала неуправляемой. Муж контролировать ее поведение не мог.

«Одной из последних капель для него стала ссора, во время которой Бритни преследовала его с топором. Это был один из эпических боев, Сэм не смог успокоить ее, заболтать», — говорит близкий Асгари, отмечая, что мужчина не склонен к конфликтам.

Спирс и Асгари поженились в июне 2022 года, на их свадьбе присутствовали Пэрис Хилтон и Селена Гомес. Асгари подал на развод с певицей 17 августа 2023 года, сославшись на непримиримые разногласия. Его близкие утверждали, что он устал от измен и ссор.

Накануне Спирс опубликовала ролик, где предстала обнаженной.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом и теперь не лечит ее.

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