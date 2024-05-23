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В Лиссабоне предотвратили нападение на лидера ультраправых

EFE: в Лиссабоне задержали заявлявшего о планах взорвать лидера ультраправых

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Shutterstock

Полиция Лиссабона задержала мужчину, который заявил о планах взорвать лидера ультраправой партии «Хватит» Андре Вентуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Задержанный находился в штаб-квартире партии и заявил, что у него при себе бомба. При этом в полиции допустили, что у него может быть психическое расстройство.

Предполагаемый объект нападения — Вентура — находился в этот момент в городе Фуншал на острове Мадейра. По его словам, он мало чего знает о произошедшем.

До этого в Германии депутату из рядов «Альтернативы для Германии» бросили в голову стеклянную пепельницу. Нападение произошло в пабе. После инцидента пострадавший был госпитализирован.

Нападавший заявил на месте, что не разделяет политическую позицию потерпевшей стороны, что стало причиной его поведения. Согласно предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Боррель назвал неприемлемой атакой покушение на премьер-министра Словакии Фицо.

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