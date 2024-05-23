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В Совфеде заявили, что США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме

Сенатор Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Вовлекаясь в конфликт на Украине Соединенные Штаты рискуют больше, чем в рамках вьетнамской кампании. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«На сей раз западные адепты «победы любой ценой» рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам», - подчеркнул он.

Сенатор обратил внимание на то, что в США нарастают призывы со стороны военно-политических экспертных кругов к более агрессивному вовлечению США в военный конфликт на Украине.

Однако, как подчеркнул Пушков, теории победы для Украины не существует, что понимают в Китае, Бразилии, ЮАР, Египте и ряде других стран. В этой связи лидеры этих стран скептически отнеслись к конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет в июне, добавил он.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что угроза мировой войны нарастает из-за «безумных заявлений» западных политиков.

Ранее в Европарламенте заявили, что Россия не представляет собой угрозу.

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