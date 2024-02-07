Ученые нашли слабое место раковой опухоли

Ученые предложили вариант борьбы с раковым клетками с помощью нервной системы. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что специалисты давно не считают злокачественные опухоли набором хаотично делящихся «сломанных» клеток. Они представляют собой самостоятельные органы со сложной структурой и функциональностью. Рак способен подчинять себе ткани, сосуды и даже нервную систему.

Американские ученые показали, что нервные волокна проникают в рак простаты, образуя нити к здоровым клеткам, что способствует росту злокачественной опухоли. Если перерезать эти нервные волокна, то ее рост прекращается.

До этого врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев рассказал «Газете.Ru» о том, какие обследования мужчинам и женщинам рекомендуется ежегодно проходить для выявления онкологических заболеваний. По его словам, некоторые виды рака, например рак шейки матки, простаты или колоректальный рак, на предраковой или I стадии протекают бессимптомно и начинают проявлять себя только в запущенной форме.

Ранее стало известно, почему у женщин чаще развиваются аутоиммунные заболевания.