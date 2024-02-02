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Биологи впервые напечатали работающую ткань мозга на 3D-принтере

Cell: живую и функциональную ткань мозга впервые напечатали на 3D-принтере

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Depositphotos

Ученые впервые создали ткань человеческого мозга, которая может расти и работать как настоящая, используя 3D-принтер. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

При обычном подходе к 3D-печати слои материала укладываются друг на друга вертикально. В новом исследовании ученые предложили горизонтальную ориентацию, при которой клетки располагаются рядом друг с другом, как карандаши, лежащие рядом на столе. Также они поместили клетки головного мозга в более мягкий гель, благодаря чему материал получился достаточно прочным, но при этом позволял нейронам врастать друг в друга и обмениваться сигналами.

«Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и то, что мы обнаружили, было весьма поразительным. Даже когда мы печатали разные клетки, принадлежащие разным частям мозга, они все равно могли разговаривать друг с другом совершенно особенным и специфическим образом», — отметили ученые.

Напечатанная ткань мозга может быть использована для изучения передачи сигналов между клетками при синдроме Дауна, болезнях Альцгеймера или Паркинсона, а также для тестирования новых лекарств. Технология не требует специального оборудования для биопечати или методов культивирования клеток, а потому может стать доступной для многих лабораторий.

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