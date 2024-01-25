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Биологи предупредили об угрозе для крупнейших мировых запасов питьевой воды из-за климата

SciRep: колебания глобальных температур могут затронуть водные резервы в пещерах

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Международная группа ученых из Сербии, Испании, Португалии, Словении и других стран выяснила, что глобальное потепление угрожает крупнейшим на Земле запасам питьевой воды, которые находятся в пещерах по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Пещеры позволяют специалистам наблюдать за подземными экосистемами. Они служат хранилищем для огромного количества чистой пресной воды и домом для организмов, гарантирующих качество этих стратегических резервов для будущего человечества за счет переработки органических и загрязняющих веществ.

Исследователи проанализировали более 105 тыс. изменений температуры в пещерах в разных климатических зонах, а затем сравнили показатели с температурой на поверхности.

«Изменения температуры выявили три различных модели термической реакции подземной среды по сравнению с поверхностью, чего не наблюдалось раньше. Результаты показывают, что средняя температура в пещерах отражает среднюю температуру снаружи. В результате повышение температуры, прогнозируемое в контексте изменения климата на поверхности, отразится и на подземельях», — отметила координатор исследования Ана София Реболейра из Лиссабонского университета в Португалии.

Зарегистрированные в пещерах годовые колебания температур варьировались в пределах от 0,1 °С до 8,8 °С. Поскольку подземные пространства населены сообществами редких и незащищенных видов, температурные перепады могут разрушить созданные ими экосистемы. Это неминуемо скажется на качестве водных запасов, подчеркнули биологи.

Ранее ученые предупредили о риске вымирания 25% всех пресноводных рыб из-за глобального потепления.

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