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Ученые не нашли особой пользы для душевного здоровья от популярной дыхательной практики

NBR: когерентное дыхание борется со стрессом не лучше, чем плацебо

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Британские ученые из Университета Сассекса выяснили, что практика когерентного дыхания почти не улучшает психическое здоровье людей. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews (NBR).

Когерентное дыхание предполагает вдохи и выдохи в ритме, совпадающем с сокращениями сердца. Считается, что такой способ помогает справиться с беспокойством и улучшить общее самочувствие. Однако до сих пор не было ни одного серьезного эксперимента, подтверждающего или опровергающего данную гипотезу.

В исследовании приняли участие 400 человек, не страдающих респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Добровольцев разделили на две группы. Первая практиковала когерентное дыхание с частотой около 5,5 вдоха в минуту по 10 минут ежедневно в течение месяца. Вторая группа была контрольной. Им поручили дыхательное упражнение, которое по эффекту почти не отличалось от обычного дыхания.

Также ученые измерили уровень стресса, качества сна, тревоги, депрессивных симптомов и общего благополучия у всех участников эксперимента.

Результаты не выявили существенной разницы в состоянии людей из первой группы по сравнению с контрольной. У всех добровольцев немного снизился уровень стресса. Это показывает, что когерентное дыхание по своему эффекту не отличается от плацебо.

«Мы не обнаружили измеримого эффекта когерентного дыхания по сравнению с хорошо разработанным плацебо для работы с дыханием для улучшения психического здоровья и благополучия. Хотя это и не означает, что когерентное дыхание в принципе не помогает людям», — отметил ведущий автор исследования, доктор  Гай Финчем.

Ученый добавил, что проделанное им и его коллегами исследование стало крупнейшим по количеству участников.

Ранее психологи выяснили, что побуждает некоторых людей все время обнюхиваться себя.

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