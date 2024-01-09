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Ученые выявили в питьевой воде опасный нанопластик

Bloomberg: в бутылке воды выявили до 240 тысяч частиц опасного нанопластика

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Depositphotos

В однолитровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование из американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые выяснили, что в воду попал нанопластик — частицы длиной менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм — 1000 мкм). Если изначально речь шла только о нанопластике, с новыми исследованиями было установлено, что содержание пластика может быть в 100 раз больше по сравнению с предыдущими показателями.

Опасность нанопластика заключается в его способности из-за совсем маленьких размеров попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту — и в тело новорожденных, указывает агентство.

Ученые изобрели метод микроскопии и использовали алгоритм на основе огромного количества данных, чтобы понять, какое количество нанопластика содержится в воде. Для анализа брались 25 литровых бутылок трех американских производителей (каких именно, не указано). В них было найдено 110-370 тысяч частиц, из которых 90% — нанопластики.

При этом авторы исследования отметили, что некоторые частицы остались неопознанными, то есть содержание пластика может быть еще больше.

Ранее сообщалось, что одноразовый пластик может повышать риск болезни Паркинсона.

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