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Гастроэнтеролог рассказал, почему от алкоголя «растет живот»

Daily Mail: некоторые виды алкоголя замедляют продвижение пищи в кишечнике

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Винсент Хо, адъюнкт-профессор гастроэнтерологии в университете Западного Сиднея (Австралия) рассказал, что некоторые виды алкоголя могут замедлять прохождение пищи по кишечнику, что приводит к запорам и появлению «вздутого живота». Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист объяснил, что алкоголь влияет на то, сколько времени требуется пищевым массам, чтобы пройти через кишечник. Пиво и вино могут ускорить этот процесс, вызывая диарею, а виски и водка, напротив, замедлить, спровоцировав запор. При злоупотреблении этими напитками развивается нарушение регулярного опорожнения кишечника, что приводит к увеличению брюшной полости в объеме.

Также Хо добавил, что проблемы с пищеварением могут возникнуть при употреблении алкоголя одновременно с кофеином. Такие действия способны спровоцировать диарею. У людей с уже существующими проблемами, такими как синдром раздраженного кишечника, чрезмерное употребление алкоголя может вызвать тошноту и боли в животе.

Чтобы предотвратить нарушения пищеварения, рекомендуется употреблять достаточное количество фруктов и овощей. Они богаты клетчаткой — неперевариваемыми пищевыми волокнами, которые воздействует на пищеварительные органы, раздражая их стенки и стимулируя сокращение. Также важно пить достаточное количество воды.

Ранее онколог рассказал о признаках рака, которые можно заметить во время еды.

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