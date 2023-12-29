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Ученые открыли новый способ идентификации пригодных для жизни планет

Nature: пригодные для жизни планеты можно определять по уровню CO2 в атмосфере

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Международная группа исследователей из Бирмингемского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического института (США) разработала новый способ обнаружения пригодных для жизни планет, основанный на измерении уровня CO2 (углекислого газа) в их атмосфере. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Ученые объяснили, что обитаемость, теоретическая астрономическая концепция, означает, что небесное тело способно принимать и удерживать воду на своей поверхности. Планеты, расположенные слишком близко к звездам и слишком далеко от них, находятся вне «обитаемой зоны».

Исследователи выявили новый «признак обитаемости», по которому можно определить, действительно ли на планете есть вода в жидком состоянии. До этого ученые оценивали потенциальную обитаемость планеты по отражению света звезды от ее поверхности. Измеряя уровень CO2 (углекислого газа) в атмосфере, можно идентифицировать планеты с океанами, которые повышают вероятность существования на них жизни.

Ученые предлагают сравнивать количество углекислого газа в атмосфере кандидатов с их соседями. Падение уровня CO2 означает, что газ из атмосферы растворяется в океане или поглощается биомассой планетарного масштаба.

Ранее ученые выяснили, как морские бактерии помогают защищать полярные льды от солнечной радиации.

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