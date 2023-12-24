На юге Украины нашли колчаны из человеческой кожи

Древние скифы использовали человеческую кожу для изготовления колчанов 2400 лет назад. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали 45 образцов кожи из 14 курганов на юге Украины. Артефакты были раскопаны в разное время на протяжении последних нескольких десятилетий. Химики провели анализ белков в составе покрытия колчанов и обнаружили, что два колчана для стрел были частично сделаны из человеческой кожи. При изготовлении колчанов также использовалась кожа животных, в том числе овец, коз, крупного рогатого скота и лошадей. Колчаны были обнаружены в курганах аристократов. Их возраст составляет около 2400 лет, то есть изготовили их в период процветания скифов.

Исследование подтвердило слова древнегреческого историка Геродота, жившего между 484 и 425 годами до нашей эры. Он писал, что многие скифы делают одежду из скальпов людей, а также колчаны из кожи правых рук своих врагов. Также Геродот утверждал, что кочевники украшали своих лошадей головами поверженных врагов.

Ранее ученые установили местонахождение легендарного царства Пунт, контактировавшего с царицей Древнего Египта.