В России разработали топливо из пластиковых пакетов

Ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) в кооперации со специалистами ярославской «Национальной экологической компании» создали топливо из пластиковых отходов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Первые эксперименты мы предложили начать с распространенных и известных систем: никель-молибденовых катализаторов на алюмооксидном носителе», — пояснила младший научный сотрудник НГУ Екатерина Воробьева.

По словам специалистов, прототип синтетического топлива был получен из переработанных полиэтиленовых пакетов-маек. Их подвергли пиролизу при температуре до 600 градусов и получили смесь углеводородов, содержащую большое количество загрязнений. После этого, по специальной технологии произошла обработка сырья. В результате научным работникам удалось получить прозрачную жидкость с запахом моторного топлива и оклонулевым содержанием серы, которая подходит для применения в двигателях внутреннего сгорания.

До этого ученые ГЕОХИ нашли более безопасный метод изготовления ядерного топлива будущего.

Ранее ученые создали топливо из пластика, углекислого газа и солнечной энергии.