Ученые выяснили, как морские бактерии помогают защищать полярные льды от солнечной радиации

Специалисты Национального института полярных исследований Японии выяснили, что морские бактерии влияют на создание ледяных облаков в полярных регионах Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Понимание механизмов формирования облаков над полюсами планеты необходимо для защиты ледяных щитов от последствий изменений климата и воздействия солнечной радиации.

Ученые обратили внимание, что ледяные облака над омывающим Антарктиду Южным океаном образуются в средней тропосфере (нижнем слое атмосферы) при температуре выше -10 °C, хотя обычно этот процесс происходит при температуре ниже -20 °C и на большей высоте.

Чтобы понять причину феномена, исследователи отследили потоки теплого и влажного воздуха, идущего к Антарктике от юга Африки. Они выяснили, что на своем пути африканские ветры столкнулись с областями с высокой концентрацией хлорофилла-а, пигмента, связанного с фитопланктоном. Кроме того, в воздушных реках оказалось повышенное содержание диметилсульфида — органического серосодержащего соединения, которое выделяет фитопланктон.

Ученые пришли к выводу, что морские бактерии попадают в атмосферу из морских брызг, после чего их переносит по воздуху на тысячи километров к Южному полюсу. Там микроорганизмы становятся ядрами для образования льда, помогаю создавать ледяные облака при более высоких температурах.

По словам специалистов, их открытие позволит точнее прогнозировать климат в полярных регионах, которые особо уязвимы к глобальному потеплению.

Ранее ученые зафиксировали стремительное таяние крупного ледника в Антарктиде.