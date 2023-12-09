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Крылышко или ножка: ученые выяснили пищевые предпочтения в семействе тираннозавров

SciAdv: родственники тираннозавров любили откусывать голени своим жертвам

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Alexi Rosenfeld/Contributor/Getty Images

Канадские ученые из Королевского палеонтологического музея Тиррела в провинции Альберта впервые обнаружили скелет динозавра из семейства тираннозаврид с добычей в желудке. Находка позволила сделать выводы о пищевых предпочтениях древних хищников. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Окаменевшие останки горгозавра — близкого родственника знаменитого тираннозавра — были найдены к востоку от канадского города Калгари. Возраст окаменелостей составил 75 млн лет. При изучении скелета в лаборатории выяснилось, что среди костей хищного ящера оказались кости его последней трапезы — двух особей птицеподобных динозавров вида читипати.

По словам палеонтологов, горгозавр был довольно привередливым едоком — он ограничился тем, что откусил и проглотил лишь голени своих жертв, не став доедать читипати целиком.

Это открытие позволило ученым лучше понять, как менялся рацион тираннозаврид с возрастом. Специалисты предположили, что молодые ящеры охотились на относительно мелкую и проворную дичь вроде читипати. Но к 11 годам их тела увеличивались примерно до 10 метров, а вес превышал три тонны, после чего гиганты переключались на гигантских травоядных динозавров.

«Подобные радикальные изменения в питании нередки в животном мире: крокодилы и вараны Комодо сначала едят насекомых, а затем переходят на грызунов и, в конечном итоге, на крупных млекопитающих», — объяснил ведущий автор исследования Франсуа Терриен.

Ранее палеонтологи подсчитали, сколько тираннозавров когда-либо существовало на Земле.

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