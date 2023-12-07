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Археологи нашли в Сибири древнейшую крепость в истории

Antiquity: сибирские охотники-собиратели строили форты 8 тыс. лет назад

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Cambridge.org

Международная исследовательская группа под руководством археологов из Екатеринбурга и Берлина обнаружила доисторические укрепленные поселения в отдаленном регионе Сибири. Статья опубликована в научном журнале Antiquity.

Ученые изучили остатки фортификаций, обнаруженных близ реки Амни в Ханты-Мансийском автономном округе. Радиоуглеродный анализ показал, что постройки были созданы 8 тыс. лет назад, что делает их старейшими из известных сооружений подобного типа в истории.

Команда обнаружила 10 укреплений, представлявших собой землянки, окруженные насыпными валами и деревянными частоколами.

«Наши новые палеоботанические и стратиграфические исследования показывают, что жители Западной Сибири вели сложный образ жизни, основанный на богатых ресурсах таежной среды», — отметила соавтор исследования, археолог Таня Шрайбер.

Населявшие северо-запад Сибири люди каменного века ловили рыбу в реке Амня, охотились на лосей и северных оленей с помощью копий с костяными и каменными наконечниками. Чтобы сохранять излишки добычи, они изготавливали керамические сосуды.

По словам ученых, столь древние укрепления говорят о том, что между сообществами охотников-собирателей существовала конкуренция, приводившая к конфликтам. Это опровергает предыдущие теории, предполагавшие, что люди каменного века не боролись друг с другом за ресурсы, а постоянные поселения с защитными сооружениями возникли только после перехода к оседлому образу жизни и ведению сельского хозяйства.

Ранее ученые опровергли один из мифов о заселении Европы человеком.

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