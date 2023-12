Ученые выяснили, что стабильность государств снижается по мере их старения

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета совместно с коллегами из США и Великобритании выяснили, что государства, общества и политические структуры с течением времени становятся все более хрупкими и уязвимыми. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Причины социального коллапса хорошо изучены и варьируются от завоеваний и переворотов до землетрясений и засух. Новая работа показывает, что досовременные государства сталкивались с резко возрастающим риском краха в течение первых двух столетий после их образования.

Ученые проанализировали продолжительность существования 324 досовременных государств, охватив период в пять тысячелетий. Исследователи идентифицировали несколько механизмов, которые могут вызывать эффекты старения общества. Некоторые механизмы, такие как деградация окружающей среды и растущее экономическое неравенство, продолжают работать и сегодня.

«Мы склонны концентрироваться на внешних факторах, таких как засуха или катастрофы. Да, они играют свою роль, но часто они являются просто триггерами, которые эффективны или нет, в зависимости от внутренней динамики конкретных обществ», — отметил соавтор исследования Тим Колер.

Специалисты применили подход, который обычно используется для оценки шансов преждевременного ухода из жизни человека. У людей риск досрочно покинуть этот мир удваивается примерно каждые 6-7 лет после выхода из младенчества.

Авторы доказали, что для государств такой принцип работает по-разному. Риск их развала резко возрастает в течение первых двух столетий, но затем стабилизируется, позволяя некоторым сохраняться гораздо дольше среднего показателя. Эта закономерность проявилась по всему миру: от европейских досовременных обществ до ранних цивилизаций в Америке и китайских династий.

Ученые отметили, что у некоторые общества прошлого смогли преодолеть все кризисы и сохранить себя в течение долгих веков, однако ради этого им пришлось кардинально меняться в процессе.

Ранее ученые раскрыли причины краха последней империи Китая.