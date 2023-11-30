Астрономы выяснили, что обитаемые планеты могут возникать в самых суровых зонах космоса

Ученые из Института астрономии Общества Макса Планка (MPIA) в Германии с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили воду и углерода возле массивной молодой звезды далеко в космосе. Это позволяет предположить, что обитаемые планеты способны формироваться в самых суровых зонах нашей галактики Млечный Путь. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Когда массивные молодые звезды вспыхивают среди облаков космической пыли, они делают окружающее пространство непригодным для существования любой жизни за счет мощных вспышек и интенсивного ультрафиолетового (УФ) излучения. Однако новое исследование показало, что даже в таких условиях могут появляться планеты, на которых есть необходимые для жизни вещества.

Астрономы изучили область NGC 6357 примерно в 5,5 тыс. световых годах от Земли. NGC 6357 содержит более десяти сверхярких и массивных звезд, что позволяет предположить, что большая часть вещества скопления подвергается воздействию высоких уровней УФ-излучения.

Раньше считалось, что интенсивность ультрафиолетового излучения массивных звезд будет мешать распределению пыли и газа в планетарных дисках, предотвращая образование планет земного типа.

Ученые обнаружили в NGC 6357 формирующуюся планету XUE-1 на орбите звезды размером примерно с наше Солнце. Анализ XUE-1 показал, что на ней уже есть молекулы вода и органического углерода. Помимо воды и углекислого газа, «Джеймс Уэбб» нашел следы угарного газа и ацетилена во внутренней области планетообразующего диска, а также силикатную пыль, которая играет важную роль в формировании планет.

Исследователи надеются узнать больше о возможном существовании жизни в NGC 6357 в будущем.

Ранее астрономы впервые нашли звезды в огромном Магеллановом потоке — газовом поясе между Млечным Путем и соседними галактиками.