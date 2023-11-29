В Германии найден крупнейший клад славянских монет

В Германии волонтеры обнаружили самый большой на сегодняшний день клад славянских монет и семь мечей бронзового века. Об этом сообщает Arkeonews.

Фрагменты семи мечей были найдены недалеко от Мекленбургского поозерья. Их возраст составляет примерно три тысячи лет, что соответствует бронзовому веку. Ученые предполагают, что они, вероятно, были оставлены в качестве ритуального или жертвенного подношения.

Кроме того, волонтеры обнаружили клад из шести тысяч серебряных монет. Находка является крупнейшим на сегодняшний день кладом славянских монет послевоенного периода. Монеты в основном были найдены в глиняном горшке, но некоторые были разбросаны поблизости. Они происходили из западной Германии, Англии, Дании, Венгрии и Чехии.

Также в Мекленбургском поозерье нашли 900-летние контейнеры с реликвиями. В горшке с примерно 1700 монетами находились перстни, жемчужное ожерелье (с золотом, горным хрусталем и бусами из сердолика) и два реликвария, которые указывают на христианскую веру их владельцев.

Ранее археологи нашли уникальное устройство древних шумеров для спасения от засухи.