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Хеви-метал помог морякам отпугнуть атакующих косаток

The Independent: хеви-метал помогает отпугнуть косаток, атакующих морские суда

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NOAA Photo Library

Моряки успешно использовали подводные динамики для проигрывания хеви-метала, чтобы справиться с растущим числом нападений косаток на лодки. Об этом сообщает газета The Independent.

В последние годы моряки из юго-западной Европы столкнулись с беспрецедентным количеством нападений касаток, которые в некоторых случаях приводили к опрокидыванию судов.

Моряки из сообщества Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «Orca Attack Reports» («Отчеты об атаках косаток»), которое насчитывает более 60 тысяч человек, поделились советами о том, как отпугнуть атакующих морских млекопитающих. Одно из решений — проигрывание хеви-метала через подводные динамики.

Состоящие в группе моряки включили наиболее эффективные треки в плейлист Spotify под названием «Metal for Ocas». В него вошли песни «The Blood of Power», «Infinite Terror», «Stretched and Devoured» и «Exceptionally Sadistic».

Другая тактика, которой делятся моряки, — это бросить песок в воду, а затем включить двигатель на полную мощность. Однако нет никаких научных доказательств того, что такие методы эффективны для отпугивания косаток. Некоторые моряки опасаются, что люди могут прибегнуть к более радикальным мерам, например, к использованию фейерверков, которые могут нанести вред подводным животным.

Ранее у танцующих обезьян в Пакистане был обнаружен высокий уровень гормона стресса.

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