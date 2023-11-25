У танцующих обезьян в Пакистане повышен уровень гормона стресса

В шерсти танцующих обезьян в Пакистане обнаружили повышенный уровень гормона стресса и пониженный — тестостерона. Исследование опубликовано в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Макака-резус — обитающая в Азии и на Ближнем Востоке обезьяна весом до восьми килограммов. Они хорошо поддаются дрессировке, поэтому в Пакистане и других странах их учат показывать уличные фокусы, например, танцевать. Для этого детенышей отнимают у матерей, а затем всегда держат на поводках. Пока обезьяны танцуют, проводник просит проходящих мимо людей сделать пожертвование.

В новом исследовании ученые из Университета Глазго (UofG) сравнили уровень гормона стресса кортизола у 50 обезьян, танцующих на улицах Исламабада, и у 77 свободноживущих особей из заповедника во Флориде. У обезьян в неволе уровень стресса был гораздо выше, что может указывать на постоянный стресс. Кроме того, уровень тестостерона (все исследованные обезьяны были самцами) у танцующих обезьян был в среднем на 55% ниже, чем у тех, кто жил в заповеднике. Это признак того, что они смирились со своей судьбой и считали своего дрессировщика доминирующим над ними.

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