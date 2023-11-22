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Стало известно, как отсутствие партнера в молодости влияет на заработок и благополучие

Wiley: отсутствие партнера в молодости повышает удовлетворенность жизнью

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Shutterstock

Люди, которые не вступали в романтические отношения в 20 лет, более удовлетворены жизнью, чем те, у кого в этом возрасте уже был партнер. Кроме того, отсутствие пары в молодости связно с высоким заработком. К такому выводу пришли ученые Нидерландского междисциплинарного демографического института. Результатами исследования они поделились в Wiley Online Library.

Ученые стремились выяснить, может ли одиночество оказывать положительное влияние на психическое здоровье человека. Для этого они провели исследование с участием 1003 взрослых немок и немцев. Все испытуемые рано начали жить самостоятельно (не в родительском доме). Некоторые имели непродолжительный опыт сожительства или брачных отношений с партнером и, в конечном итоге, расстались с ним. Исследование было сосредоточено на двух зависимых переменных — удовлетворенности жизнью и заработке.

Выяснилось, что у взрослых мужчин, которые сразу после переезда вступили в романтические отношения и быстро завершили их, удовлетворенность жизнью была ниже, чем у тех, у кого не было пары в молодом возрасте. Взрослые женщины, у которых был опыт романтических или брачных отношений в возрасте 20 лет, испытали снижение удовлетворенности жизнью в первый год после расставания. Тем не менее, последующие годы жизни они провели так же благополучно, как их соотечественницы, которые в молодом возрасте были одиноки.

Также ученые обнаружили, что молодые одинокие женщины и мужчины зарабатывали больше, чем их ровесники, которые были в отношениях. Однако с годами эта разница нивелировалась. Отмечается, что после разрыва отношений заработок многих мужчин увеличился.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования позволят выяснить, оказывает ли одиночество в молодости долговременное влияние на другие аспекты жизни, такие как карьерный рост.

Ранее стало известно, почему одиночество опасно для здоровья.

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