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Ученые объяснили, где могут обитать современные динозавры

NASA: динозавры могут существовать в наше время на других планетах

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Группа ученых из Корнельского университета, которая входит в число исследователей NASA, установила, что на других планетах в настоящее время могут существовать динозавры из Юрского периода. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По словам авторов, Земля служит шаблоном для выявления потенциально обитаемых планет. Поэтому путем выявления на других планетах соединений, которые существовали на планете во времена динозавров, ученые могут обнаружить аналоги древних существа на других космических объектах.

Уровень кислорода на Земле в то время был выше, примерно 30%, что позволяло сложным существам развиваться. В настоящее время уровень кислорода на Земле снизился до 21%. Телескопы помогут ученым найти планеты с высоким уровнем кислорода, а значит, с возможной жизнью.

Если планета находится на стадии фанерозоя (геологическая эпоха, начавшаяся около 542 млн лет назад и продолжающаяся в наше время, время «явной» жизни. Началом фанерозойского эона считается кембрийский период, когда произошло резкое увеличение числа биологических видов и появились организмы), то велика вероятность, что она может быть местом обитания крупных и сложных форм жизни.

Ранее палеонтологи выяснили вкусы хищных динозавров Северной Америки.

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