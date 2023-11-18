Популярный напиток усилил антибактериальные свойства серебра

Ученые из Института физической химии Польской академии наук выяснили, что экстракт чая делает наночастицы серебра мощным средством против бактерий, грибков и других патогенов. Исследование опубликовано в научном журнале Nanoscale Advances (NanoAdv).

Специалисты сделали открытие в ходе поиска эффективных методов борьбы с болезнетворными микробами без применения антибиотиков.

Ученые обратили внимание на чай и серебро, поскольку оба вещества известны своими бактерицидными свойствами. В своей работе в качестве стабилизирующего агента использовались три известных сорта чая: черный, зеленый и китайский чай пуэр.

Первоначально наночастицы серебра с добавлением чая использовались для лечения грамотрицательных (E. Coli или кишечная палочка) и грамположительных (E. Faecium или энтерококк ) бактериальных штаммов.

Эксперты изучили взаимодействие между изготовленными наночастицами и патогенами, чтобы определить их эффективность, сравнив результаты с доступными на рынке антибиотиками.

Затем патогены протестировали по протоколу на наиболее эффективную концентрацию и состав частиц, выявив снижение количества бактериальных клеток на 25% у энтерококка и до 90% в случае с кишечной палочкой.

Также выяснилось, что зеленые наночастицы серебра также проявили противогрибковую активность, что привело к снижению количества жизнеспособных клеток вызывающего кандидоз грибка C. Auris на 80% и к снижению примерно на 90% количества клеток возбудителя криптококкоза грибка C. Neoformans.

«Мы установили, что наночастицы серебра, синтезированные с экстрактами чая, обладают более высокими антибактериальными свойствами, чем наночастицы серебра сами по себе. Поэтому можно использовать более низкие дозировки (0,1 мг/мл ). Мы подтвердили, что в некоторых случаях синергетический эффект чайных экстрактов и Наночастицы серебра позволили добиться более высокой эффективности, чем антибиотики (ампициллин), при тестировании в тех же концентрациях (0,1 мг/мл) и после относительно короткого времени воздействия — три часа», — отметил соавтор исследования Матеуш Вдовяк.

Ранее ученые выяснили, что обычное мыло многократно повышает эффективность средств против малярийных комаров.