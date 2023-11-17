Ученые подсчитали количество чужеродных видов на Земле

Торговля и развитие транспорта привели к намеренному и случайному внедрению инвазивных (чужеродных или неместных) видов животных и растений по всему миру. Эти биологические вторжения могут повлечь расходы в триллионы долларов и способствовать распространению болезней, считают немецкие ученые из Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле. Исследование опубликовано в научном журнале Global Ecology and Biogeography (GEB).

«Мы изучили, отражает ли количество неместных видов закономерности глобального биоразнообразия. Затем мы посмотрели, не являются ли определенные группы видов непропорционально склонными к закреплению в новых районах», — отметила автор доклада, морской биолог Элизабета Бриски.

Для этого ученые составили полный список описанных на сегодня неместных видов (в мире их около 37 тыс.) и сгруппировали их в соответствии с биологической таксономией — от типов до классов и семейств. Затем они сопоставили их с глобальным биоразнообразием.

Оказалось, что в среднем около 1% всех живых организмов в мире было куда-то перевезено человеком. Это относится к микроскопически малым существам, и к животным размером с бегемота.

Исследователи обнаружили, что самыми распространенными неместными видами, как правило, являются те, которые были перевезены ради развития лесного и сельского хозяйства, садоводства и других целей. Нежелательные виды обычно распространялись с помощью транспорта — в качестве примера могут служить крысы, путешествовавшие вместе с людьми по морям на судах.

Результаты показали, что сохраняется огромный потенциал для будущих биологических вторжений различных видов. При этом распределение продемонстрировало, что теоретически почти любой вид на Земле может переместиться из естественного ареала в новые регионы.

Ранее ученые выяснили, что один из самых опасных в мире видов муравьев добрался до Европы.