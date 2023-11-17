Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые подсчитали количество чужеродных видов на Земле

GEB: около 1% всех живых организмов в мире сменило ареал обитания из-за человека

close
100%
Pixabay

Торговля и развитие транспорта привели к намеренному и случайному внедрению инвазивных (чужеродных или неместных) видов животных и растений по всему миру. Эти биологические вторжения могут повлечь расходы в триллионы долларов и способствовать распространению болезней, считают немецкие ученые из Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле. Исследование опубликовано в научном журнале Global Ecology and Biogeography (GEB).

«Мы изучили, отражает ли количество неместных видов закономерности глобального биоразнообразия. Затем мы посмотрели, не являются ли определенные группы видов непропорционально склонными к закреплению в новых районах», — отметила автор доклада, морской биолог Элизабета Бриски.

Для этого ученые составили полный список описанных на сегодня неместных видов (в мире их около 37 тыс.) и сгруппировали их в соответствии с биологической таксономией — от типов до классов и семейств. Затем они сопоставили их с глобальным биоразнообразием. 

Оказалось, что в среднем около 1% всех живых организмов в мире было куда-то перевезено человеком. Это относится к микроскопически малым существам, и к животным размером с бегемота.

Исследователи обнаружили, что самыми распространенными неместными видами, как правило, являются те, которые были перевезены ради развития лесного и сельского хозяйства, садоводства и других целей. Нежелательные виды обычно распространялись с помощью транспорта — в качестве примера могут служить крысы, путешествовавшие вместе с людьми по морям на судах.

Результаты показали, что сохраняется огромный потенциал для будущих биологических вторжений различных видов. При этом распределение продемонстрировало, что теоретически почти любой вид на Земле может переместиться из естественного ареала в новые регионы.

Ранее ученые выяснили, что один из самых опасных в мире видов муравьев добрался до Европы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий