Психологи нашли связь между стрессом при беременности и агрессией ребенка

Американские психологи из Университета штата Калифорния в Домингес Хиллз выяснили, что сильный стресс, депрессия и тревога у беременных женщин может сказаться на поведении их детей в будущем. Исследование опубликовано в научном журнале APA Psychological Bulletin (APAPB).

Команда проанализировала 55 исследовательских работ, в которых участвовало более 45 тыс. человек. В этих материалах оценивалось психологическое состояние женщин во время беременности, а после родов изучались аспекты поведения детей, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также склонность к агрессии.

Ученые выяснили, что сильный стресс, тревожность и депрессивные состояния повышают шансы на появление у детей симптомов СДВГ и агрессивных наклонностей.

Эффект сохранялся независимо от пола ребенка и проявлялся начиная с раннего детства (2-5 лет), сохраняясь в течение всего подросткового периода (13-18 лет). Но самые сильные проявления отмечались именно в раннем возрасте.

По мнению исследователей, полученные результаты согласуются с теориями, которые предполагают, что воздействие гормонов стресса внутриутробно может повлиять на развитие мозга детей.

По словам ученых, теперь они сосредоточатся на поиске методов для смягчения стресса и восстановления психики женщин во время беременности.

Ранее ученые выявили 17 факторов развития СДВГ у ребенка.