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Астрофизики выяснили, с какой скоростью вращается черная дыра в центре Млечного Пути

MNRAS: скорость вращения черной дыры Стрелец А приблизилась к скорости света

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EHT Collaboration

Группа астрофизиков из США и Канады оценила, с какой скоростью вращается черная дыра Стрелец А* в центре нашей галактики Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном журнале  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

С помощью рентгеновского телескопа Chandra ученые изучили радиоволны и другое излучение, исходящее из потоков окружающей Стрелец А* материи.

Для определения скорости вращения черных дыр используется специальная система, в которой основной показатель варьируется в диапазоне от 0 до 1. Согласно ей, 1 — максимальная скорость вращения конкретного объекта, составляющая значительную часть скорости света. То, как быстро черная дыра может вращаться, зависит от ее размеров и количества поглощаемого ей материала.

Расчеты астрофизиков показали, что Стрелец А* крутится со скоростью от 0,84 до 0,96, приближаясь к пределу своих возможностей.

Ученые предполагают, что на скорость вращения черной дыры также может влиять ее аккреционный диск — горячее кольцо из вещества, притянутого мощной гравитацией космического объекта. Это предположение объясняет, каким образом Стрельцу А* удалось разогнаться до скорости, сравнимой со скоростью вращения черной дыры в центре галактики M87, которая более чем в тысячу раз массивнее Стрельца А*.

По словам ученых, открытие, что Стрелец А* вращается с максимально возможной скоростью, имеет далеко идущие последствия для понимания, как формируются черные дыры.

Ранее астрономы решили подробно изучить центр нашей галактики с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

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