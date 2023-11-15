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Микропластик в облаках может влиять на погоду, выяснили ученые

Environ. Sci. Technol: частицы микропластика в облаках могут влиять на погоду

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Guo Xulei/XinHua/Global Look Press

Ученые из Шаньдунского университета выяснили, что частицы микропластика в воздухе могут повлиять на погоду. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Авторы публикации собрали 28 образцов жидкости из облаков на вершине горы Тайшань в восточном Китае. Анализ показал, что более низкие и плотные облака содержали больше микропластика. Его частицы в облаках приобретали более шероховатую поверхность под действием света и влаги. В результате на них было больше свинца, ртути и кислорода, а также, по мнению исследователей, шероховатость могла способствовать уплотнению облаков. Это означает, что частицы микропластика, стимулируя образование облаков, меняют погоду. Но чтобы доказать это, потребуется больше исследований.

Микропластик — пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Они попадают в окружающую среду из одежды, пластиковых упаковок и автомобильных шин. В исследовании частицы размером от 100 до 1500 микрон состояли из полиэтилентерефталата, полипропилена, полиэтилена, полистирола и полиамида. Компьютерное моделирование показало, что в основном микропластик в воздухе над горами происходил из густонаселенных внутренних районов Китая, а не был принесен из-за океана.

Ранее ученые нашли причину массового отравления птиц ртутью.

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