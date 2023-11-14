Найден способ превращения токсичных «вечных химикатов» в ценное сырье

Японские ученые из Осакского университета нашли способ преобразования так называемых «вечных химикатов» (ПФАС) в ценное сырье для химической промышленности. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Publications.

Пер- и полифторалкильные (ПФАС) химические соединения, применяемые при производстве посуды, контейнеров для еды, одежды и других предметов. Они придают вещам тепло- водо- и жиростойкие свойства. Сегодня существует более 10 тыс. различных ПФАС. Эти соединения очень устойчивы, почти не поддаются разложению и могут накапливаться в почве, воде и организме человека, из-за чего их называют «вечными».

Исследовательская группа сумела превратить токсичные перфторалкены, входящие в семейство ПФАС и используемые в качестве мономеров для синтеза тефлона, в так называемые N-гетероциклические карбены (NHC). Синтез NHC стал возможен простым удалением двух атомов фтора из производных 1,2-дифторалкена.

Помимо обезвреживания вредных соединений, метод дает возможность использовать получившиеся NHC в различных отраслях химической промышленности, включая металлоорганическую химию, катализную химию и производство различных материалов, отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, какие из «вечных химикатов» могут вызвать рак щитовидной железы.