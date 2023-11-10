Ученые выяснили, как управляемые пожары спасают леса от стихийных возгораний

Американские ученые из Колумбийского и Стэнфордского университетов оценили эффективность управляемых пожаров для борьбы с неконтролируемыми очагами пламени, которые часто приводят к катастрофическим последствиям. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Специалисты провели анализ через пять лет после самого опустошительного пожара в истории штата Калифорния. В 2018 году жаркая погода и недостаточно эффективное управление природными территориями привели к тому, в калифорнийских лесах скопилось большое количество сухих деревьев и кустарников. Обилие горючих материалов привело к масштабному огненному бедствию.

Авторы исследования смогли количественно оценить снижение риска возникновения пожаров высокой интенсивности после того, как в лесном массиве провели контролируемые выжигания низкой интенсивности. Они обнаружили, что в смешанных и хвойных лесах такой метод снижает риски катастрофических пожаров на 60%. При этом эффект от управляемого сжигания растительности сохраняется в течение шести лет, постепенно снижаясь год от года.

По словам ученых, для поддержания лесопожарной безопасности применение управляемого огня должно стать регулярной практикой.

Ранее ученые предложили бороться с лесными пожарами с помощью барьеров из банановых деревьев.