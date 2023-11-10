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Ученые рассказали, в каких случаях алкоголь улучшает сон

Daily Mail: употребление алкоголя после кофе может улучшить сон

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Depositphotos

Употребление кофе днем и небольшого количества алкоголя вечером может облегчить засыпание и обеспечить бодрость в течение дня. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что небольшое количество алкоголя вечером помогает заснуть, если утром того же дня человек выпил кофе. Одновременно с этим кофе способствует устранению дневной сонливости вследствие выпитого накануне спиртного.

В исследовании приняли участие 17 человек. Ученые стремились выяснить, какое значение для регуляции сна и бодрствования имеет время употребления алкоголя и кофе. Оказалось, что каждая чашка кофе или аналогичного напитка с кофеином сокращает среднее количество сна примерно на 10 минут в день — или на час в неделю (при условии, что человек пьет кофе шесть раз в неделю). Однако если на каждую чашку кофе приходится бокал вина или пива — продолжительность ночного сна становится короче всего на пять минут в день или на полчаса в неделю.

Тем не менее, если выпить слишком много алкоголя — его седативный эффект пропадет, а сон станет беспокойным. Кроме того, употребление кофе утром, а алкоголя — днем может спровоцировать сонливость и снизить работоспособность.

Также ученые отметили, что попытки наладить режим сна с помощью алкоголя и кофеина могут нанести вред здоровью. В долгосрочной перспективе эти напитки способны спровоцировать появление бессонницы, увеличить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Исследователи добавили, для улучшения качества сна лучше избегать употребления как алкоголя, так и кофе.

Ранее была названа неочевидная причина расстройств сна.

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