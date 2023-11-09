В России создали дешевый и эффективный материал для устранения нефтеразливов

Исследователи из Центра новых химических технологий ФИЦ «Институт катализа СО РАН» создали ячеистый углеродный материал, эффективно собирающую нефтепродукты с поверхности воды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в научном учреждении.

По словам авторов разработки, полученная ими пена поглощает нефть как минимум вдвое лучше, чем уже существующие сорбенты (впитывающие вещества) — 1 грамм нового сорбента может вобрать 20 граммов нефти, в то время как традиционные аналоги способны впитать не более 10 граммов.

В Институте отметили, что материал сочетает присущую углероду стойкость к воздействию температур и химикатов, а благодаря «ажурности» трехмерной структуры отличается низкой плотностью, составляющей всего 0,02 грамма на кубический сантиметр. В качестве сырья для его производства можно использовать отходы нефтепереработки, а также мазут и другие тяжелые нефтяные фракции.

«Мы взяли техническую пропан-бутановую смесь — один из товарных продуктов нефте- и газопереработки. Методом пиролиза из этих газов получают алкены, а образующиеся при этом жидкие пиролизные смолы становятся побочным нежелательным продуктом. В нашем процессе жидкие продукты пиролиза углеводородных газов являются продуктом целевым — предшественником пеноуглерода. Если развивать технологию, то пеноуглерод можно будет получать в промышленных масштабах, вторично используя многотоннажные технические отходы, и он будет доступным», — рассказала «Газете.Ru» соавтор исследования, младший научный сотрудник отдела каталитических превращений ЦНХТ ИК СО РАН Евгения Райская.

После сбора нефтепродуктов углеродную «губку» прокаливают при температуре 550 °C, за счет чего загрязнители сгорают, а материал можно использовать снова. Вещество выдерживает десятки подобных циклов. Кроме того, за счет чистоты пену можно использовать в медицине и на химических производствах.

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