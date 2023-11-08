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Астрофизики обнаружили кислород на Венере

NatComms: молекулярный кислород есть на дневной и ночной сторонах Венеры

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NASA

Группа немецких астрофизиков из берлинского Институт оптических сенсорных систем, Института радиоастрономии Макса Планка и других технических вузов впервые обнаружила атомы кислорода в дневной атмосфере Венеры. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Планетологи уже давно подозревали, что атомарная форма кислорода существует в атмосфере Венеры как на дневной, так и на ночной стороне. Хотя в атмосфере планеты были измерены высокие уровни угарного газа и углекислого газа, найти доказательства наличия кислорода в его элементарной форме оказалось более сложной задачей из-за его реакционной способности — он имеет тенденцию быстро связываться с другими элементами.

В новой работе исследовательская группа сосредоточилась на 17 точках в атмосфере Венеры. Во всех из них они обнаружили доказательства наличия атомарного кислорода, что ознаменовало первый случай наблюдения кислорода в его атомарной форме на солнечной стороне второй планеты нашей системы.

Исследователи предполагают, что кислород образуется за счет энергии Солнца, расщепляющей молекулы угарного газа и углекислого газа. Они также считают, что эти атомы попадают на темную сторону планеты благодаря сильным ветрам в атмосфере Венеры. Оказавшись там, они, вероятно, объединяются в молекулярный кислород и вступают в реакцию с другими элементами.

По мнению ученых, атомарный кислород в атмосфере Венеры, вероятно, оказывает охлаждающее воздействие на планету — когда отдельные атомы кислорода сталкиваются с другими молекулами, такими как углекислый газ, энергия передается молекуле, которая затем излучается. Благодаря этому верхние слои атмосферы Венеры охлаждаются.

Ранее астрономы нашли признаки возможного существования жизни на древней Венере.

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