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Огромные летающие пауки захватили восток США

Университет Клемсона: чужеродные пауки Джоро закрепились в восточных штатах США

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Christina Butler/Wikimedia Commons

Американские биологи из Университета Клемсона в штате Джорджия оценили масштабы вторжения крупных пауков Джоро (Trichonephila clavata), которые появились на востоке США около 10 лет назад и прочно обосновались в новой для себя среде. Несмотря на пугающий вид и размеры, эти членистоногие безвредны для человека, говорится в сообщении на официальном сайте научного учреждения.

Согласно выводам ученых, впервые данный инвазивный (чужеродный) вид обнаружили на территории Джорджии в октябре 2014 года. С тех пор существа успели добраться до Северной и Южной Каролины, Теннесси, Алабамы, Оклахомы и Мэриленда и Западной Вирджинии, а их нынешний ареал обитания превышает 74 тыс. квадратных километров.

Родина пауков Джоро находится в Восточной Азии, однако сейчас климатические условия в большей части Северной Америки стали пригодны для этих животных.

Пауки Джоро вместе с лапами могут достигать 10 см в диаметре. Они имеют желто-черную окраску, причем самки ярче и крупнее самцов. Данный вид легко преодолевает большие расстояния по воздуху, выпуская паутину и паря на ней по направлению ветра.

Биологи утверждают, что, несмотря на свое чужеродное происхождение, пауки Джоро не угрожают людям и местным экосистемам, поэтому они советуют по возможности не убивать этих существ. Если паук досаждает или пугает, его можно просто перенести в другое место с помощью веника или метлы.

Ранее жителей Австралии предупредили о нашествии ядовитых воронковых пауков.

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