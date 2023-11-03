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Участник миссии «Аполлон-16» умер на 88 году жизни

Участник космической миссии «Аполлон-16» Маттингли умер в возрасте 87 лет

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NASA/Reuters

Американский астронавт Томас Маттингли скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Томас Маттингли был пилотом командного модуля во время миссии «Аполлон-16», которая проходила с 16 по 27 апреля 1972 года. В ходе этой миссии была осуществлена пятая высадка человека на Луну.

В заявлении директора NASA отмечается, что Маттингли оказал значительную помощь при спасении экипажа миссии «Аполлон-13».

Во время этой миссии произошел взрыв бака с жидким кислородом, что привело к выходу из строя основной энергетической системы корабля и проблемам с системой регенерации воздуха в командном модуле. Из-за проблем со здоровьем Маттингли не смог принять участие в этом полете, но он оставался на Земле и принимал важные решения в режиме реального времени, чтобы успешно вернуть поврежденный космический корабль и экипаж «Аполлона-13», отметил Нельсон.

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