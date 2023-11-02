Нейробиологи создали интерфейс, позволивший играть в «крестики-нолики» силой мысли

Группа испанских ученых из Вальядолидского университета разработала интерфейс типа «мозг-компьютер» на основе энцефалограмм (ЭЭГ), который позволил 22 пользователям сыграть в простую многопользовательскую видеоигру. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Human Neuroscience (FHN).

Программа с точностью в 94% преобразовывала мысли игроков в команды, причем каждый ход занимал чуть более пяти секунд.

Интерфейсы «мозг-компьютер» работают через обнаружение и интерпретацию нейронных сигналов, обычно с помощью электродов, размещенных на голове пользователя. Эти сигналы затем превращаются в действенные команды, позволяющие людям управлять компьютерами, устройствами или приложениями, используя свои мысли.

Одним из многообещающих подходов к разработке более эффективных интерфейсов «мозг-компьютер» считается использование кодомодулированных зрительных вызванных потенциалов. Кодомодулированные зрительные вызванные потенциалы (c-VEP) — ​​это тип технологии интерфейса «мозг-компьютер», которая использует визуальные стимулы с определенными кодами для вызова различных нейронных реакций в мозге.

Авторы исследования решили спроектировать, разработать и оценить многопользовательскую видеоигру, в которой будут использоваться c-VEP.

Они создали игровую программу «Connect 4», напоминающую «крестики-нолики». В ней два игрока должны по очереди бросать цветные диски на клетки вертикального поля, стремясь первыми построить линию из четырех объектов по вертикали, горизонтали или диагонали.

Ученые разместили восемь электродов на голове каждого участника в разных точках и использовали Bluetooth для подключения системы ЭЭГ к компьютеру, на котором была запущена игра. Им понадобилось чуть меньше минуты, чтобы откалибровать систему под конкретного пользователя.

Результаты показали, что точность преобразования намерений участников в игровые действия колебалась от 91% до 95% при общем среднем показателе 94% по всем задачам. Система выполняла около 11 ходов в минуту, что составляет чуть более пяти секунд на одно действие. Участники выразили удовлетворение игрой, высоко оценив ее интуитивность, простоту обучения и быструю реакцию.

Несмотря на эффективность, данная система пока не годится для массового внедрения, поскольку для ее использования людям приходится мазать голову специальным проводящим гелем ради корректной работы электродов.

Ранее ученые создали шлем для управления роботами силой мысли.