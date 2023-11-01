Психологи нашли связь между состраданием и качеством сна

Финские ученые из Оулуского университета обнаружили связь между склонностью людей к состраданию и качеством их сна. Исследование опубликовано в научном журнале Brain and Behavior.

Проблемы со сном стали одной из ведущих проблем здравоохранения в ряде стран. Они включают в себя целый ряд нарушений, влияющих на способность человека достичь восстановительного и непрерывного сна. Люди могут испытывать трудности с засыпанием (бессонница), страдают от частых пробуждений ночью или просыпаются слишком рано утром.

Авторы исследования хотели изучить взаимосвязь между состраданием и различными показателями качества сна. Они решили выяснить, спят ли люди с высоким уровнем сострадания дольше и лучше, а также предсказывает ли склонность к сопереживанию вероятность того, что у человека возникнут проблемы со сном в течение 11-летнего периода. Психологам также было интересно выяснить, приводит ли сострадание к уменьшению проблем со сном или наоборот.

Ученые использовали данные другого исследования, стартовавшего 1980 году. Анализ команды был сосредоточен на участниках, которые прошли оценку сострадания в 2001 и 2002 годах, а их режим сна изучался в 2001, 2007 и 2012 годах. В массив информации также включили сведения о симптомах депрессии.

Результаты показали, что люди с повышенным уровнем сострадания обычно меньше ощущали дефицит сна и имели меньше нарушений сна. Даже после учета демографических данных эти ассоциации сохранились. Тем не менее, если внести поправку на симптомы депрессии, связь между состраданием и режимом сна исчезла.

Люди с высоким уровнем сострадания, как правило, имели меньше проблем со сном и 11 лет спустя. Эта связь не зависела от демографических характеристик, но исчезала и при учете депрессивных симптомов. Дальнейший анализ показал, что вполне вероятно, что высокое сострадание приводит к меньшему количеству проблем со сном, а не наоборот.

«Используя сравнительно большую популяционную выборку, мы обнаружили, что высокое сострадание перекрестно связано с лучшим сном, включая меньшую ощущаемую недостаточность сна и меньшее количество проблем со сном», — заключили авторы исследования.

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