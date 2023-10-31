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Перечислены вещества, которые остаются в воде при кипячении

Биохимик Кулешова назвала три вещества, которые остаются в воде после кипячения

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После кипячения в воде остается соль, тяжелые металлы и растворенное железо, — если они присутствовали в воде с самого начала. Поэтому кипячение не может заменить фильтрацию, — об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова.

«Давайте разберемся, что происходит при кипячении воды. Во-первых, при кипячении воды у вас улетучивается хлор. Но если у вас там были какие-то органические загрязнения, они там остались, и с этим хлором могли провзаимодействовать прежде, чем он весь удалился. Во-вторых, у вас выпала накипь, то есть частично скорректировался солевой состав, и снизилась жесткость воды. Но с тяжелыми металлами и растворенным железом не произойдет ничего», – объяснила Кулешова.

Специалист подчеркнула, что эти вещества вредны для организма, поэтому питьевую воду лучше фильтровать. Для этого существует три типа фильтров: фильтры-кувшины, фильтры под мойку с тремя колбами и фильтры обратного осмоса.

«Если говорить о различиях, то кувшин дешевле, его можно отвезти на дачу, но кассету надо часто менять и ждать, пока вода отфильтруется. Трехступенчатые дороже, их подключают к системе, но картриджи можно менять реже, – один может проработать от полугода до года, плюс не нужно ждать, когда вода отфильтруется. Третьи существенно дороже, занимают больше места под мойкой, у них сложный процесс установки, так как необходимо подключение к дренажу. Но они могут очистить практически любую воду», – объяснила специалист.

Подробнее о том, чем отличаются разные способы очистки воды, какой фильтр работает как антибиотик и что нужно сделать, чтобы улучшить свойства воды из-под крана – в интервью Кулешовой «Газете.Ru».

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