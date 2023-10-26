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Диетолог рассказала, почему после приема пищи хочется есть сладкое

Daily Mail: дефицит питательных веществ может усилить тягу к сладкому

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Depositphotos

Диетолог Рейчел Ричардсон рассказала, что недостаток питательных веществ, таких как углеводы, может привести к снижению уровня сахара в крови и усилить тягу к сладкому. Кроме того, желание съесть сладкое после приема пищи может появиться вследствие дефицита цинка, железа, кальция и магния. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по питанию объяснила, что люди, придерживающиеся низкоуглеводной диеты, могут часто ощущать желание съесть сладкое. Это вызвано снижением уровня сахара в крови.

Ричардсон также отметила, что если человек тянется за сладостями сразу после того, как поел — это может указывать на дефицит таких микроэлементов, как цинк, железо, кальций и магний. Магний, например, помогает регулировать выработку инсулина, который поддерживает уровень сахара в крови на стабильном уровне. Без достаточного количества магния, как и без углеводов, уровень сахара в крови может упасть, а аппетит — повыситься.

Другой причиной тяги к сладкому может быть сенсорно-специфическое чувство сытости (SSS). Употребление обычной пищи может стать менее удовлетворяющим, поскольку она вызывает чувство сытости в желудке. Однако те продукты, которые быстро перевариваются и не заполняют желудок, например конфеты или торт, удовлетворяют эмоциональный голод и провоцируют желание съесть еще.

Вкусовые рецепторы также привыкают к блюдам, которые употребляются регулярно, в то время как десерты, напротив, ассоциируются с новыми ощущениями.

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