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Назван вид физической активности, облегчающий симптомы депрессии

Psychiatrist: особый вид йоги способен улучшить здоровье психики при депрессии

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Matias Delacroix/AP

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что занятия бикрам-йогой способны принести облегчение пациентам с депрессией. Результаты исследования опубликованы в Psychiatrist.

В 8-недельном исследовании приняли участие 80 человек с депрессией. Испытуемые были разделены на две группы — участники из первой группы должны были посещать полуторачасовые занятия бикрам-йогой не реже двух раз в неделю. Пациенты из второй группы этого не делали.

Бикрам-йога, или «горячая йога», — практика выполнения упражнений в помещении с температурой 41 градус по Цельсию и с влажностью 40%.

По окончании эксперимента у 59,3% участников, занимавшихся йогой, наблюдалось снижение интенсивности симптомов депрессии на 50% — испытуемые смогли достичь ремиссии. Занятия поспособствовали улучшению качества жизни даже в тех случаях, когда пациенты посещали их нерегулярно. Кроме того, такая физическая активность не спровоцировала появления побочных эффектов.

Авторы исследования добавили, что терапия с помощью бикрам-йоги может стать вспомогательным инструментом при лечении депресии. Тем не менее, полностью заменить антидепрессанты такие занятия не могут.

Ранее исследование показало, что работа по дому снижает стресс.

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