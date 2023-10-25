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Врачи разработали способ диагностики рака кожи в домашних условиях

The Lancet: новое приложение на базе ИИ может диагностировать рак кожи

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Alessandra Sarti/Global Look Press

Ученые из Венского медицинского университета в составе научного коллектива разработали приложение, с помощью которого можно диагностировать рак кожи. Результаты исследования опубликованы The Lancet.

Приложение работает на базе искусственного интеллекта. Оно анализирует изображения родинок и пятен на коже, пытаясь выявить, являются ли эти элементы злокачественными образованиями.

Исследовательская группа протестировала приложение в реальных клинических условиях в двух центрах по борьбе с раком кожи. В ходе эксперимента программа проанализировала более шести тысяч фотографий.

Результаты показали, что опытные дерматологи диагностируют рак кожи точнее, чем новое приложение. Тем не менее программа оказалась способна выявлять злокачественные образования не хуже начинающего врача. Ученые отметили, что приложение на базе ИИ действует по тому же алгоритму, что и эксперты при осмотре пациентов, и принимает правильные диагностические решения.

Авторы исследования предполагают, что приложение можно будет использовать в качестве инструмента предварительной диагностики. Тем не менее результаты такого обследования должен подтвердить дерматолог.

Ранее были названы неочевидные признаки рака легких.

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