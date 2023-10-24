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Названы неочевидные признаки рака легких

DailyMail: изменение формы ногтей может быть признаком рака легких

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Depositphotos

Одышка, потеря веса, обмороки и изменение формы ногтей могут быть признаками рака легких. Также к тревожным симптомам относится опущение одного века — это может сигнализировать о развитии рака Панкоста, редкого онкологического заболевания. Об этом сообщает Daily Mail.

На ранних стадиях рак легких зачастую протекает бессимптомно. О нем могут свидетельствовать неочевидные признаки, такие как одышка при выполнении повседневных действий. Если заниматься домашними делами и выполнять физические упражнения стало тяжело — стоит проконсультироваться с врачом.

Также насторожить должны головокружения и обмороки. У некоторых пациентов с раком легких развивается паранеопластический синдром — реакция иммунной системы на новообразование. Опухоль выбрасывает в кровоток гормоны, которые вызывают сбои в работе организма, провоцируя головные боли, рвоту, усталость, мышечную слабость, судороги, головокружение и запоры.

Незапланированная потеря веса и изменение формы ногтей могут послужить поводом проверить здоровье. Рак легких часто сопровождается ахексией — это состояние характеризуется неспособностью организма усваивать все жиры, белки и углеводы из пищи. Изменение формы ногтей вызвано гипертрофической легочной остеоартропатией, состоянием, которое вызывает воспаление в костях и суставах. Ногтевая пластина может стать шире, а кончик ногтя — загнуться вниз.

Опущение одного века может свидетельствовать о развитии редкого заболевания — рака Панкоста. При этом типе онкологического заболевания опухоли разрастаются преимущественно в верхней части легких. Кроме того, рак Панкоста может сопровождаться онемением одного плеча или пальцев руки. Это происходит из-за того, что опухоль поражает ткани грудной стенки и нервные сплетения.

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