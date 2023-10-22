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Археологи нашли редкое тату с символами Христа на ноге древнего суданца

Live Science: на ноге древнего суданца нашли редкое тату с символами Христа

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Kari A. Guilbault

Ученые из Варшавского университета обнаружили татуировку с символом Иисуса Христа на теле 1300-летнего мужчины, жившего на территории современного Судана. Об этом сообщает Live Science.

Мужчину нашли в ходе раскопок, проведенных в 2016 году, но татуировка была обнаружена только сейчас благодаря дополнительным анализам. Она находилась на правой ноге и состояла из символа хризмы и надписи «Альфа и Омега». Хризма или хрисмон — монограмма имени Христа, которая состоит из первых греческих букв его имени: Χ (хи) и Ρ (ро). Альфа и омега — это первая и последняя буквы греческого алфавита, которые в значении «от начала до конца» также часто относят к Христу и символизируют христианскую веру в то, что Бог является началом и концом всего, объяснили нашедшие татуировку ученые.

Радиоуглеродное датирование указывает на то, что человек с татуировкой жил между 667 и 774 годами и прожил от 35 до 50 лет. В то время христианство было основной религией в регионе.

Находка стала вторым случаем обнаружения татуировки в средневековой Нубии — регионе, который охватывает части современных Египта и Судана.

Ранее ученые выяснили, кто из современных людей унаследовал больше неандертальских генов.

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