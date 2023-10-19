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Биологи разработали новый способ восстанавливать повреждения мозга

PNAS: созданные из иммунных клеток нейроны восстанавливают повреждения мозга

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Depositphotos

Ученые из Университета Кюсю обнаружили, что превращение иммунных клеток мозга в нейроны восстанавливает его повреждения у мышей. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, сопровождающееся кислородным голоданием клеток. Причинами могут быть закупорка артерии, питающей ткани головного мозга (ишемический инсульт), или разрыв сосуда с кровоизлиянием. Восстановление таких повреждений часто протекает плохо — пациенты страдают от серьезных когнитивных проблем.

Ученые нашли способ запустить регенерацию поврежденных нейронов. Для проведения эксперимента исследователи вызвали инсультоподобное повреждение у мышей, временно заблокировав правую среднюю мозговую артерию — крупный кровеносный сосуд в головном мозге. Неделю спустя ученые обследовали мышей и обнаружили, что у них были трудности с двигательной функцией и наблюдалась потеря нейронов в области мозга, известной как полосатое тело. Эта часть мозга участвует в принятии решений, планировании действий и координации движений.

Исследователи взяли у мышей образцы иммунных клеток (микролгии) головного мозга. После инсульта они устремляются к месту повреждения и восстанавливают ткани. Затем клетки модифицировали с использованием белка NeuroD1, который усиливает конверсию нейронов, и ввели обратно грызунам.

Через несколько недель модифицированные клетки начали превращаться в нейроны, которые заполнили поврежденные части мозга. К восьми неделям новые индуцированные нейроны успешно интегрировались в структуру мозга.

Авторы исследования надеются провести такой же эксперимент на грызунах спустя некоторое время после имитации инсульта, прежде чем приступать к тестированию новой методики на людях.

Ранее ученые обнаружили связь между работой сосудистой системы и болезнью Альцгеймера.

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