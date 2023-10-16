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В России предложили метод обработки полимеров с помощью электричества

В ПНИПУ испытали электроэрозийный способ обработки композитных деталей для БПЛА

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ПНИПУ

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) повысили эффективность обработки полимерных композитов нового поколения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Полимерные композиты используются при изготовлении деталей для газотурбинных двигателей, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оболочечных труб. Обычно такие элементы дорабатываются механическим способом при помощи лезвий, однако такой подход связан с высокими затратами при создании сложных пазов и технологических отверстий.

Ученые из ПНИПУ предложили альтернативу в виде электроэрозионной обработки — снятия слоев материала с заготовок за счет плавления и испарения вещества с помощью электрических импульсов. Им также удалось решить проблему с ограниченной токопроводностью полимеров, добавив в детали тонкие титановые пластины.

В рамках исследования специалисты проанализировали трехмерную структуру композита с помощью компьютерной томографии. Они выяснили, что разработанная технология позволяет обрабатывать полимеры, однако неправильный выбор режима ведет к оплавлению и разрушению поверхности композита. В настоящее время эксперты определяют оптимальные настройки технологического процесса.

«В условиях широкого внедрения полимерных композитных материалов в гражданское и специальное машиностроение важно разрабатывать и внедрять технологически эффективные методы обработки. Магистрами и молодыми учеными Передовой инженерной школы установлены основные закономерности, описывающие влияние режимов обработки на качество поверхности. В настоящее время мы работаем над улучшением технологии. Запланирован ряд исследований на циклическую долговечность образцов изделий из полимерных композитных материалов после электроэрозионной обработки», — рассказал «Газете.Ru» директор Высшей школы авиационного двигателестроения Тимур Абляз.

Ранее российские ученые создали биоматериал для очистки воды от тяжелых металлов.

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