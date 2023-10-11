Ученые обнаружили новый способ лечения глухоты

Ученые из Базельского университета обнаружили новый метод лечения, который может быть эффективен для восстановления слуха. Исследователи предполагают, что воздействие на сигнальные пути, контролирующие функцию слуховых сенсорных клеток, может вернуть естественную способность слышать. Об этом сообщает SciTechDaily.

Громкие звуки или старение организма постепенно приводят к дегенерации и отмиранию слуховых сенсорных клеток и их синапсов во внутреннем ухе. Синапс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой. Сейчас единственным вариантом лечения глухоты может быть слуховой аппарат или имплант.

Ученые стремились выяснить, что требуется слуховым клеткам для продолжения здорового функционирования. Оказалось, что их рост и формирование цитоскелета (каркаса клетки) регулирует сигнальный путь под названием mTORC2.

Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей — грызунам удалили главный ген mTORC2 в волосковых клетках внутреннего уха. Через 12 недель животные полностью потеряли слух.

Исследователи предполагают, что восстановление нормальной функции сигнального пути mTORC2 может быть эффективным методом лечения глухоты. Потенциальные методы терапии могут включать генную инженерию или разработку препаратов, стимулирующих mTORC2.

Ранее биологи выяснили, что ухо способно слышать из-за расположения клеток в шахматном порядке.