Стало известно, сколько россиян готовы пожертвовать благополучием ради будущих поколений

Доцент факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Владимир Карачаровский изучил готовность россиян жертвовать сегодняшним благополучием ради процветания через 25 и 50 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Для этого ученый опросил 1 тыс. человек. Участникам исследования нужно было выбрать, хотят ли они спасти 100 человеческих жизней сегодня, или сохранить в живых большее количество человек через четверть и половину века соответственно.

Другая ситуация предлагала респондентам получить три здоровых и благополучных года жизни сейчас, или отказаться от них в пользу потомков, которые будут жить через 25 и 50 лет.

Результаты показали, что более 75% опрошенных хотели бы получить гипотетические блага и спасти жизни сегодня, не откладывая это на десятилетия. Обратную позицию заняли менее четверти опрошенных.

Для среднестатистического респондента каждый дополнительный год здоровой и благополучной жизни в настоящем как минимум в три раза более ценен, чем год благополучия через 25 лет, и как минимум в семь ценнее, чем через 50 лет.

Россияне также оценили одну спасенную сегодня жизнь как 100 жизней, спасенных через 25 лет, или как 220 жизней, сохраненных через 50 лет.

«Цена отказа в пользу будущих поколений от блага «здоровые и благополучные годы жизни» оказалась ниже для респондентов старшего возраста, которые выросли в небольших городах. То есть чем старше респондент, тем за меньшее количество благополучных лет в будущем он готов пожертвовать сегодняшними дополнительными годами благополучия. То же справедливо для тех, чье детство прошло вдали от мегаполисов и областных центров», — говорится в исследовании.

Говоря о причинах своего нежелания жертвовать настоящим ради будущих поколений, участники исследования указывали на веру в прогресс, который должен улучшить качество жизни в следующие десятилетия. Кроме того, респонденты заявляли о недоверии к общественным программам с отложенным эффектом из-за краха коммунистического проекта России с его несбывшимися обещаниями о «светлом будущем».

Ранее ученые выяснили, сколько россиян сознательно избегают новостей.